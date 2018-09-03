Данни по-прежнему чувствует себя игроком «Зенита»

Экс-полузащитник «Зенита», выступающий за «Маритиму», рассказал о своей жизни в Португалии.

«Перед началом сезона я говорил в интервью португальским газетам, что если и продолжу карьеру, то перейду только в "Зенит" или "Маритиму". Из "Зенита" мне никто не звонил, а руководство "Маритиму" со мной связалось. Я люблю этот клуб, здесь я начинал свою карьеру. У меня двухлетний контракт, и я горд тем, что оказался здесь вновь. Хочу стать в "Маритиму" таким же важным игроком, каким был в "Зените".

У Франсишку и Бернарду все хорошо, два дня назад они начали тренироваться в академии "Маритиму". Для них обстановка немного отличается от той, что была в Петербурге, учитывая то, что мы сейчас живем на большом острове. Уверен, у сыновей получится успешная карьера в "Маритиму" или в какой-то другой стране.

Что касается их возможного перехода в "Зенит", то никогда не знаешь, что произойдет. Ребята знают русский и хорошо знакомы со страной, поэтому надеюсь, однажды они смогут сыграть за такой большой клуб, как "Зенит".

Конечно, я всегда смотрю матчи "Зенита"! Смотрю матчи и РПЛ, и Лиги Европы. У нас хорошая команда, хороший тренер, и надеюсь, что мы сможем выиграть чемпионат России в этом сезоне. Говорю "мы", потому что все еще чувствую себя футболистом петербургской команды», — приводит слова Данни официальный сайт «Зенита». 0