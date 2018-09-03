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    Ледяхов покинул пост главного тренера «Ахмата»

    Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что принял отставку главного тренера Игоря Ледяхова, который принял такое решение после домашнего поединка с «Уфой» (2:1).

    Игорь Ледяхов
    Игорь Ледяхов
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    «Дорогие друзья! Главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Игорь Ледяхов подал в отставку. Об этом специалист объявил на пресс-конференции после матча 6-го тура с "Уфой". Почти пять лет, с небольшим перерывом, Игорь Анатольевич трудился в клубе в должности старшего тренера, исполняющего обязанности главного тренера, затем и главного тренера. Сам факт совместной работы на протяжении долгого периода времени говорит о том, что в клубе ценили деловые, профессиональные и человеческие качества Ледяхова.

    В то же время, в определённый период наступает момент, когда стороны прекращают сотрудничество. Это случается по разным причинам, будь то окончание трудового соглашения, в связи с заявлением тренера об отставке, в связи с неудовлетворительными результатами, и по другим причинам. От имени болельщиков клуба и себя лично благодарю Игоря Анатольевича за работу в клубе, желаю ему удачи в профессиональной карьере и всего самого хорошего. Исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Идигов», — написал Даудов в соцсетях.

    Ледяхов возглавил «Ахмат» во время межсезонья. Под руководством специалиста грозненцы провели шесть матчей в чемпионате России и набрали семь очков. 0

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