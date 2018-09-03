Ледяхов покинул пост главного тренера «Ахмата»

Президентсообщил, что принял отставку главного тренера, который принял такое решение после домашнего поединка с(2:1).

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«Дорогие друзья! Главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Игорь Ледяхов подал в отставку. Об этом специалист объявил на пресс-конференции после матча 6-го тура с "Уфой". Почти пять лет, с небольшим перерывом, Игорь Анатольевич трудился в клубе в должности старшего тренера, исполняющего обязанности главного тренера, затем и главного тренера. Сам факт совместной работы на протяжении долгого периода времени говорит о том, что в клубе ценили деловые, профессиональные и человеческие качества Ледяхова.

В то же время, в определённый период наступает момент, когда стороны прекращают сотрудничество. Это случается по разным причинам, будь то окончание трудового соглашения, в связи с заявлением тренера об отставке, в связи с неудовлетворительными результатами, и по другим причинам. От имени болельщиков клуба и себя лично благодарю Игоря Анатольевича за работу в клубе, желаю ему удачи в профессиональной карьере и всего самого хорошего. Исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Идигов», — написал Даудов в соцсетях.

Ледяхов возглавил «Ахмат» во время межсезонья. Под руководством специалиста грозненцы провели шесть матчей в чемпионате России и набрали семь очков. 0