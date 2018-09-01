«Тамбов» одержал волевую победу над «Сибирью»

В матче 9-го тура первенства ФНЛодержал домашнюю победу над новосибирской— 3:1.

На 12-й минуте Павел Киреенко вывел гостей вперёд, однако во втором тайме «Тамбов» забил три гола. Дубль оформил Сенин Себай (68, 79 — пенальти), один гол забил Хызыр Аппаев на 83-й минуте.

«Тамбов» набрал 20 очков и вышел на третье место в ФНЛ, «Сибирь» (9) — на 17-м месте.

В следующем туре первенства «Тамбов» примет «Чертаново», а «Сибирь» сыграет дома с «Ротором».

В другом матче курский «Авангард» одержал домашнюю победу победу над «Армавиром» со счётом 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте забил защитник Кирилл Гоцук.

«Авангард» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Армавир» (1) — последнее. 0