Пике грозит шесть месяцев тюрьмы

Защитник «Барселоны»был остановлен полицейскими в барселонском районе Эшампле, сообщает Cadena SER.

Как стало известно радиостанции, футболист, находившийся за рулем, не имел права управлять автомобилем, поскольку на его водительских правах уже не было баллов.

В Испании водителям даются 12 баллов, которые теряются в случае нарушений правил дорожного движения. Пике истратил все свои баллы к тому моменту, когда его остановили полицейские.

Если вина футболиста подтвердится, ему грозит наказание. За подобное нарушение можно получить штраф в размере до 6 тысяч евро и тюремное заключение сроком до 6 месяцев. 0