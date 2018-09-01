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    Эрнандес надеется улучшить свои физические кондиции

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    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о смене своего имиджа, а также отметил важность тех партнеров по команде, которые находятся в клубе на протяжении долгого времени.

    Абель Эрнандес
    Абель Эрнандес
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    «Мой игровой стиль особо не поменяется, я сложившийся футболист. Но все вправе ожидать от меня улучшений физических кондиций. Это то, над чем я работаю, чтобы приносить еще больше пользы команде.

    Не жалею ни капли по поводу обрезанных косичек. Я люблю меняться, это моя природа. С первых лет карьеры всегда старался придумывать что-то интересное. Новая команда, новый вызов, новый город — значит, пускай будет и новый имидж.

    Я, кстати, прекрасно помню Вагнера, это блистательный нападающий. Сам убедился в этом, когда мой "Палермо" уступил ЦСКА в Лиге Европы осенью 2010-го.

    Запомнил ли тогда Акинфеева, Дзагоева, Щенникова, Набабкина? Узнал ребят, когда только перешел в ЦСКА и знакомился со всеми перед тренировкой. Здорово, что в команде есть такие игроки. Это наша основа основ.

    Проведя такое время в одном клубе, человек становится его символом, его присутствие на поле очень важно для остальных футболистов, и особенно для молодежи. Именно на таких людей смотрят в первую очередь, они являются для всех примером, вдохновляют команду и направляют ее», — приводит слова Эрнандеса официальный сайт ЦСКА. 0

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