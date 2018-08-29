«Лестер», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» одержали победы в Кубке лиги

В матче 2-го раунда Кубка английской лигина своем поле разгромилсо счетом 4:0.

В составе «лисов» голами отметились Кристиан Фухс (8 минута), Иборара (39 минута), Келечи Ихеаначо (46 минута) и Рашид Геззал (71 минута).

В параллельном матче «Фулхэм» на своем поле переиграл со счетом 2:0 «Сексетер Сити». Дубль оформил Абаубакар, нанесший точные удара на 4-й и 48-й минутах.

«Сток Сити» в матче второго раунда Кубка английской лиги на своем поле переиграл «Хаддерсфилд» — 2:0.

В составе хозяев поля единственный забитый мяч на себя записал Сэйдо Бераино (53 минута). У гостей в компенсированное к основному время в свои ворота срезал мяч Жуниньо Бакуна (90 минута).

«Суонси» во втором раунде Кубка английской лиги на своем поле с минимальным счетом проиграл «Кристал Пэлас» — 0:1.

В составе гостей единственный гол на счету норвежского нападающего Александра Сорлота (70), которому ассистировал Яро Ридевалд.

Еще в одном матче второй раунда Кубка английской лиги «Саутгемптон» в гостях обыграл «Брайтон» со счетом 1:0.

Победу «святым» принес точный удар Чарльза Остина, забитый за две минуты до конца основного времени встречи.

В параллельном матче «Вест Хэм» на выезде обыграл «Уимблдон» со счетом 3:1.

В составе лондонского клуба отличились Исса Диоп (63 минута), Анджело Огбонна (83 минута) и Чичарито (90 минута).

При этом, хозяева с 18-й минуты действовали в меньшинстве после удаления Родни МакДональда.

Другие матчи

«Борнмут» (Борнмут) — «Милтон Кейнс Донс» (Милтон Кейнс, Д4) — 3:0 (2:0)

«Кардифф Сити» (Кардифф) — «Норвич Сити» (Норвич, Д2) — 1:3 (0:1)

«Шеффилд Уэнсдей» (Шеффилд, Д2) — «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) — 0:2 (0:0) 0