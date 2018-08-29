ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюМоуринью потерял контроль над «МЮ»
  • 00:49
    • «Лестер», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» одержали победы в Кубке лиги
  • 00:29
    • Джокович вышел во второй круг US Open
  • 00:00
    • АЕК сыграл вничью с «Види» и вышел в групповой этап ЛЧ
  • 23:59
    • «Янг Бойз» обыграл «Динамо» в Загребе и вышел в групповой этап ЛЧ
  • 23:54
    • «Аякс» выбил киевское «Динамо» из Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Лестер», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» одержали победы в Кубке лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Лестер Сити Фулхэм Сток Сити Хаддерсфилд Таун Кристал Пэлас Суонси Саутгемптон Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Борнмут Вулверхэмптон Кардифф Сити Шеффилд Уэнсдей Норвич
    В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Лестер» на своем поле разгромил «Флитвуд» со счетом 4:0.

    «Лестер»
    «Лестер»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе «лисов» голами отметились Кристиан Фухс (8 минута), Иборара (39 минута), Келечи Ихеаначо (46 минута) и Рашид Геззал (71 минута).

    В параллельном матче «Фулхэм» на своем поле переиграл со счетом 2:0 «Сексетер Сити». Дубль оформил Абаубакар, нанесший точные удара на 4-й и 48-й минутах.

    «Сток Сити» в матче второго раунда Кубка английской лиги на своем поле переиграл «Хаддерсфилд» — 2:0.

    В составе хозяев поля единственный забитый мяч на себя записал Сэйдо Бераино (53 минута). У гостей в компенсированное к основному время в свои ворота срезал мяч Жуниньо Бакуна (90 минута).

    «Суонси» во втором раунде Кубка английской лиги на своем поле с минимальным счетом проиграл «Кристал Пэлас» — 0:1.

    В составе гостей единственный гол на счету норвежского нападающего Александра Сорлота (70), которому ассистировал Яро Ридевалд.

    Еще в одном матче второй раунда Кубка английской лиги «Саутгемптон» в гостях обыграл «Брайтон» со счетом 1:0.

    Победу «святым» принес точный удар Чарльза Остина, забитый за две минуты до конца основного времени встречи.

    В параллельном матче «Вест Хэм» на выезде обыграл «Уимблдон» со счетом 3:1.

    В составе лондонского клуба отличились Исса Диоп (63 минута), Анджело Огбонна (83 минута) и Чичарито (90 минута).

    При этом, хозяева с 18-й минуты действовали в меньшинстве после удаления Родни МакДональда.

    Другие матчи

    «Борнмут» (Борнмут) — «Милтон Кейнс Донс» (Милтон Кейнс, Д4) — 3:0 (2:0)
    «Кардифф Сити» (Кардифф) — «Норвич Сити» (Норвич, Д2) — 1:3 (0:1)
    «Шеффилд Уэнсдей» (Шеффилд, Д2) — «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) — 0:2 (0:0) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Моуринью потерял контроль над «МЮ»
  • Вчера в 17:30
    •
  • Прогноз
  • ПСВ — БАТЭ
  • 1.67
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСВ своего не упустит
  • ПСВ — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Сможет ли ПАОК впервые в истории выйти в групповой этап ЛЧ?
  • ПАОК — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сумеет ли «Црвена Звезда» одолеть «быков» без поддержки болельщиков?
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    СКА — «Йокерит» Хоккей Увеличение интриги против снижения результативности. В КХЛ задумались о реформеС нового сезона в лиге может появиться новая система подсчета очков Вчера в 12:020
  • 22:54
    • «Монако» объявил о переходе защитника «Байера»
  • 21:50
    • «Боруссия» объявила о переходе нападающего «Барселоны»
  • 21:10
    • Остапенко сыграет с Таунсенд во втором круге US Open
    Куинси Промес Футбол Трансферный дайджест. 21-27 августаУедет ли в Европу лидер «Спартака», что ждет молодое дарование «Реала», сбежит ли из «МЮ» Марсьяль и другие трансферные новости последних дней 27/08/2018 в 22:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Аякс» не оставит шансов киевскому «Динамо»
  • 4.49
    •
  • 22:40
    • Гаспарян не смогла пройти Кербер на старте US Open
  • 22:28
    • Гендиректор «Уфы» прокомментировал трансфер хавбека «Прогреса»
  • 21:55
    • Александрова проиграла Си Сувэй на старте US Open
    Симона Халеп Теннис US Open. Хачанов, Макарова и Надаль вышли во второй круг, Халеп и Павлюченкова вылетелиОбзор первого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 08:310
  • 21:00
    • Возняцки уверенно победила Стосур на старте US Open
  • 20:48
    • Промес — запасной вариант «Севильи» на случай срыва трансфера Мариано
  • 18:39
    • «Марсель» купил полузащитника «Ромы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие