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    «Боруссия» объявила о переходе нападающего «Барселоны»

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    Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе форварда «Барселоны» Пако Алькасера на правах аренды.

    Пако Алькасер
    Пако Алькасер
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    Cрок аренды 24-летнего испанца рассчитан до конца сезона-2018/19, после чего руководство дортмундского клуба примет решение о выкупе контракта нападающего на постоянной основе.

    «Мы очень рады, что Пако принял решение в пользу "Боруссии". Мы твердо верим, что он хорошо впишется в игру команды», — приводит слова спортивного директора Майкла Зорка пресс-служба «Боруссии».

    Алькасер перебрался на «Камп Ноу» из «Валенсии» в 2016 году за 30 миллионов евро.

    В прошлом сезоне форвард провел 17 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счет четыре мяча и четыре голевые передачи.

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