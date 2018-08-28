«Боруссия» объявила о переходе нападающего «Барселоны»

Пако Алькасер
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Cрок аренды 24-летнего испанца рассчитан до конца сезона-2018/19, после чего руководство дортмундского клуба примет решение о выкупе контракта нападающего на постоянной основе.
«Мы очень рады, что Пако принял решение в пользу "Боруссии". Мы твердо верим, что он хорошо впишется в игру команды», — приводит слова спортивного директора Майкла Зорка пресс-служба «Боруссии».
Алькасер перебрался на «Камп Ноу» из «Валенсии» в 2016 году за 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне форвард провел 17 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счет четыре мяча и четыре голевые передачи.
😃 Heute in Dortmund... pic.twitter.com/tUgf1QoUfw— Borussia Dortmund (@BVB) 28 августа 2018 г.