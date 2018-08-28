«Боруссия» объявила о переходе нападающего «Барселоны»

Дортмундскаяобъявила о переходе форварда «Барселоны»на правах аренды.

Пако Алькасер twitter.com/BVB 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Cрок аренды 24-летнего испанца рассчитан до конца сезона-2018/19, после чего руководство дортмундского клуба примет решение о выкупе контракта нападающего на постоянной основе.

«Мы очень рады, что Пако принял решение в пользу "Боруссии". Мы твердо верим, что он хорошо впишется в игру команды», — приводит слова спортивного директора Майкла Зорка пресс-служба «Боруссии».

Алькасер перебрался на «Камп Ноу» из «Валенсии» в 2016 году за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард провел 17 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счет четыре мяча и четыре голевые передачи.

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