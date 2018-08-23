«Селтик» сыграл вничью с «Судувой», «Севилья» одолела «Сигму»

«Сигма» — «Севилья»
twitter.com/SevillaFC
Счет уже на 3-й минуте открыли хозяева — отличился камерунский хавбек Жюль Нтшан. Но десять минут спустя Овидиус Вербицкас сравнял счет.
Ответный матч пройдет 30 августа в Глазго.
В другом матче 4-го раунда квалификации испанская «Севилья» одержала выездную победу над чешской «Сигмой Оломуц» — 1:0.
Единственный мяч на 84-й минуте забил полузащитник Пабло Сарабия.
Молдавский «Шериф» в матче квалификации ЛЕ на своем поле обыграл азербайджанский «Карабах» — 1:0.
Единственный мяч на 8-й минуте забил боснийский хавбек хозяев Рифет Капич.
Кипрский АПОЭЛ в первом матче одержал домашнюю победу над казахстанской «Астаной» — 1:0. Гол на 79-й минуте забил бразильский защитник Кажу. 0