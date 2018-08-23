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    «Селтик» сыграл вничью с «Судувой», «Севилья» одолела «Сигму»

    Лига Европы Селтик АПОЭЛ Шериф Севилья Футбол Испании
    В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы литовская «Судува» на своем поле сыграла вничью с «Селтиком» — 1:1.

    «Сигма» — «Севилья»
    «Сигма» — «Севилья»
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    Счет уже на 3-й минуте открыли хозяева — отличился камерунский хавбек Жюль Нтшан. Но десять минут спустя Овидиус Вербицкас сравнял счет.

    Ответный матч пройдет 30 августа в Глазго.

    В другом матче 4-го раунда квалификации испанская «Севилья» одержала выездную победу над чешской «Сигмой Оломуц» — 1:0.

    Единственный мяч на 84-й минуте забил полузащитник Пабло Сарабия.

    Молдавский «Шериф» в матче квалификации ЛЕ на своем поле обыграл азербайджанский «Карабах» — 1:0.

    Единственный мяч на 8-й минуте забил боснийский хавбек хозяев Рифет Капич.

    Кипрский АПОЭЛ в первом матче одержал домашнюю победу над казахстанской «Астаной» — 1:0. Гол на 79-й минуте забил бразильский защитник Кажу. 0

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