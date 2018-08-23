Дзюба: Победа — самое важное, а гол — это такой маленький бонус

Артем Дзюба
«Зенит»
«Победа — самое важное, а гол — это такой маленький бонус. Тренер не ставит какие-то рамки, действую больше по ситуации.
В целом, мне нужно больше быть в центре. Когда чувствую, что нужна помощь, смещаюсь на край, но моя главная задача — действовать по центру атаки.
Отыгрываться становится привычкой? Некомфортная ситуация, приходится характер проявлять. Но знаете как обычно у нас, русских: сначала себе напридумываем, а потом героически преодолеваем. Хотелось бы, чтобы полегче было.
Забитый мяч? Великолепная передача Дриусси. Дриусси — топ, мне оставалось только подставить голову», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0