Дзюба: Победа — самое важное, а гол — это такой маленький бонус

Нападающий «Зенита»рассказал о волевой победе над(3:1) в матче Лиги Европы.

«Победа — самое важное, а гол — это такой маленький бонус. Тренер не ставит какие-то рамки, действую больше по ситуации.

В целом, мне нужно больше быть в центре. Когда чувствую, что нужна помощь, смещаюсь на край, но моя главная задача — действовать по центру атаки.

Отыгрываться становится привычкой? Некомфортная ситуация, приходится характер проявлять. Но знаете как обычно у нас, русских: сначала себе напридумываем, а потом героически преодолеваем. Хотелось бы, чтобы полегче было.

Забитый мяч? Великолепная передача Дриусси. Дриусси — топ, мне оставалось только подставить голову», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0