Колыванов: Борьба за выход в ФНЛ будет нешуточная

Игорь Колыванов
LiveSport.Ru
Занять первое место в зоне «Центр» ПФЛ и выйти в первый дивизион. Борьба будет нешуточная, нужно быть готовым на сто процентов к каждой игре.
Есть 4-5 крепких команд. «Квант» из Обнинска, у которого как и у нас четыре победы, но после пяти встреч. «Зоркий», имеющий 10 очков после пяти матчей. В «Рязани» неплохой состав. С «Квантом», кстати, мы встречаемся 26 августа.
Календарь действительно плотный. С 26 июля мы уже сыграли шесть матчей. 22 августа у нас кубковая игра с «Шинником», а еще через четыре дня — тур чемпионата страны.
У нас хорошие футболисты, они понимают, в какой клуб попали и все хотят расти«, — приводит слова тренера Sportbox.ru. 0