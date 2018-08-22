Колыванов: Борьба за выход в ФНЛ будет нешуточная

Главный тренер «Торпедо»в преддверии матча 1/32 Кубка России противрассказал о задачах команды на сезон.

Занять первое место в зоне «Центр» ПФЛ и выйти в первый дивизион. Борьба будет нешуточная, нужно быть готовым на сто процентов к каждой игре.

Есть 4-5 крепких команд. «Квант» из Обнинска, у которого как и у нас четыре победы, но после пяти встреч. «Зоркий», имеющий 10 очков после пяти матчей. В «Рязани» неплохой состав. С «Квантом», кстати, мы встречаемся 26 августа.

Календарь действительно плотный. С 26 июля мы уже сыграли шесть матчей. 22 августа у нас кубковая игра с «Шинником», а еще через четыре дня — тур чемпионата страны.

У нас хорошие футболисты, они понимают, в какой клуб попали и все хотят расти«, — приводит слова тренера Sportbox.ru. 0