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    Игнатьев: У нас то голы чистые не засчитывают, то удаляют

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    Правый защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что не заслужил удаления в матче четвертого тура российской премьер-лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

    Владислав Игнатьев
    Владислав Игнатьев
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    «Прокинул мяч и наткнулся на ногу соперника в штрафной площади. Хоть он и убирал руки, контакт был, но судья расценил момент как симуляцию.

    Можно было не давать эту карточку. Не знаю, с чем это связано: у нас то голы чистые не засчитывают, то это удаление.

    Я вспоминаю момент с Марио Фернандесом в матче с "Енисеем" (1:1). Судья тоже был рядом, и все было куда более красочно.

    Но там ставят пенальти, ЦСКА спокойненько вырывает ничью, если бы судили справедливо... Хотя какая тут справедливость?

    Не комментирую судейство, но сейчас мне действительно обидно. Незаслуженно удалили. Тем более я не такой грубый игрок, это первая красная карточка в моей жизни. До сих пор думаю: неужели это произошло?

    По регламенту удаление даже отменить нельзя? Обидно. Это было бы справедливо», — цитирует «РИА Новости» Игнатьева. 0

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