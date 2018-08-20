Градиленко не видит смысла Кутепову уходить из «Спартака»

Футбольный экспертвысказал мнение о возможном переходе защитника «Спартака»в другой клуб.

Ранее СМИ сообщили о том, что Кутепов попал в сферу интересов «Зенита» и «Краснодара».

«Не вижу смысла Кутепову уходить из "Спартака". Большой вопрос: куда Илье отправиться?

"Зенит"? Вспомните, сколько футболистов с российскими паспортами в последнее время перебирались в Санкт-Петербург. Потом о них все забывали.

На месте Кутепова я бы никуда не торопился. Пока всю эту историю просто раздувают и подогревают люди, заинтересованные в определенном развитии событий.

Если бы Ильей действительно интересовались, клубы давно бы тихо и спокойно все решили», — приводит слова Градиленко «RT на русском».

В этом сезоне Кутепов пока не сыграл ни одного матча в составе «Спартака». 0