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    Градиленко не видит смысла Кутепову уходить из «Спартака»

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    Футбольный эксперт Дмитрий Градиленко высказал мнение о возможном переходе защитника «Спартака» Ильи Кутепова в другой клуб.

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов
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    Ранее СМИ сообщили о том, что Кутепов попал в сферу интересов «Зенита» и «Краснодара».

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    • «Не вижу смысла Кутепову уходить из "Спартака". Большой вопрос: куда Илье отправиться?

    "Зенит"? Вспомните, сколько футболистов с российскими паспортами в последнее время перебирались в Санкт-Петербург. Потом о них все забывали.

    На месте Кутепова я бы никуда не торопился. Пока всю эту историю просто раздувают и подогревают люди, заинтересованные в определенном развитии событий.

    Если бы Ильей действительно интересовались, клубы давно бы тихо и спокойно все решили», — приводит слова Градиленко «RT на русском».

    В этом сезоне Кутепов пока не сыграл ни одного матча в составе «Спартака». 0

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