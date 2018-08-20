«Бешикташ» может арендовать голкипера «Ливерпуля»

Как сообщает Mirror, вратарьв летнее трансферное окно может покинуть клуб.

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По информации источника, интерес к голкиперу, который потерял статус основного в английском клубе после прихода Алиссона, проявляет «Бешикташ».

Турецкий клуб желает взять немецкого вратаря в аренду с последующим правом выкупа. Такой вариант возник после того, как «черные орлы» не смог договориться с «Арсеналом» по поводу перехода Давида Оспины.

В прошлом сезоне 25-летний Кариус провел за «мерсисайдцев» в английской Премьер-лиге 19 матчей, в которых пропустил 14 мячей. 0