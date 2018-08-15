Газизов: С «Прогресом» будем играть на победу

Генеральный директор «Уфы»высказал мнение о предстоящем ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с люксембургским

Напомним, первая игра завершилась победой «Уфы» — 2:1. Ответная встреча состоится завтра, 16 августа в Люксембурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Команда находится в отличном состоянии, времени у нас немного было на восстановление. У всех игроков боевой настрой, и все они готовы к матчу.

Никаких шапкозакидательских настроений нет, "Прогрес" показал себя в Уфе командой хорошего уровня. Не зря они в этом сезоне выбили "Габалу", а годом ранее и "Рейнджерс". Будем играть на победу», — приводит слова Газизова «Р-Спорт». 0