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    Газизов: С «Прогресом» будем играть на победу

    Уфа Лига Европы Футбол России
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказал мнение о предстоящем ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с люксембургским «Прогресом».

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов
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    Напомним, первая игра завершилась победой «Уфы» — 2:1. Ответная встреча состоится завтра, 16 августа в Люксембурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Команда находится в отличном состоянии, времени у нас немного было на восстановление. У всех игроков боевой настрой, и все они готовы к матчу.

    Никаких шапкозакидательских настроений нет, "Прогрес" показал себя в Уфе командой хорошего уровня. Не зря они в этом сезоне выбили "Габалу", а годом ранее и "Рейнджерс". Будем играть на победу», — приводит слова Газизова «Р-Спорт». 0

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