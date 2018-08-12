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    • Стали известны арбитры на ответные матчи «Зенита» и «Уфы» в квалификации Лиги Европы
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    Стали известны арбитры на ответные матчи «Зенита» и «Уфы» в квалификации Лиги Европы

    Лига Европы Уфа Зенит
    Назначены арбитры на ответные матчи российских клубов в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Стали известны арбитры на ответные матчи «Зенита» и «Уфы» в квалификации Лиги Европы
    Стали известны арбитры на ответные матчи «Зенита» и «Уфы» в квалификации Лиги Европы
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    Встречу между «Зенитом» и минским «Динамо» обслужит бельгиец Себастьен Дельферьер, помогать ему на линиях будут соотечественники Ив де Нев и Жо де Вейрдт. Четвёртый арбитр — Вим Смет.

    В первой игре «Зенит» в гостях проиграл «Динамо» со счетом 0:4.

    Обслужит игру между «Прогресом» и «Уфой» австриец Мануэль Шутенгрубер. Помощники рефери — Роланд Бранднер и Роберт Стейнахер. Четвертый арбитр — Дитер Макенхаммер.

    «Уфа» дома одолела «Прогрес» — 2:1 в первом матче. 0

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