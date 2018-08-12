Стали известны арбитры на ответные матчи «Зенита» и «Уфы» в квалификации Лиги Европы
uefa.com
Встречу между «Зенитом» и минским «Динамо» обслужит бельгиец Себастьен Дельферьер, помогать ему на линиях будут соотечественники Ив де Нев и Жо де Вейрдт. Четвёртый арбитр — Вим Смет.
В первой игре «Зенит» в гостях проиграл «Динамо» со счетом 0:4.
Обслужит игру между «Прогресом» и «Уфой» австриец Мануэль Шутенгрубер. Помощники рефери — Роланд Бранднер и Роберт Стейнахер. Четвертый арбитр — Дитер Макенхаммер.
«Уфа» дома одолела «Прогрес» — 2:1 в первом матче. 0