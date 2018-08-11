«Крылья Советов» на выезде обыграли «Ростов»

В матче третьего тура Российской Премьер-лигипринимал

Встреча завершилась минимальной победой гостей — 0:1.

«Крылья Советов» открыли счет в матче на второй добавленной к первому тайму минуте. Александр Соболев на линии штрафной обыграл двух соперников и нанес красивый удар в дальний угол.

Во втором тайме «Ростов» владел большим преимуществом, однако воплотить его в голы не сумел.

«Ростов» потерял первые очки в новом чемпионате, а у «Крыльев» после трех туров теперь в активе 4 очка.