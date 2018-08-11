«Крылья Советов» на выезде обыграли «Ростов»

«Ростов» — «Крылья Советов»
ФК «Ростов»
Встреча завершилась минимальной победой гостей — 0:1.
«Крылья Советов» открыли счет в матче на второй добавленной к первому тайму минуте. Александр Соболев на линии штрафной обыграл двух соперников и нанес красивый удар в дальний угол.
Во втором тайме «Ростов» владел большим преимуществом, однако воплотить его в голы не сумел.
«Ростов» потерял первые очки в новом чемпионате, а у «Крыльев» после трех туров теперь в активе 4 очка.
Российская Премьер-лига. 3-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)
Гол Соболев, 45+2«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов (Зуев, 66), Гацкан, Калачев (Шомуродов, 89), Гулиев, Скопинцев (Мирзов, 75), Сигурдарсон«Крылья Советов»: «Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Бурлак, Чичерин, Надсон (Алиев, 42), Полуяхтов, Чочиев (Ланин, 82), Соболев, Башкиров, Ткачук (Тихонов, 90+2), ЯковлевПредупреждение: Гацкан, 48