ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Моуринью выиграл на старте АПЛПобеда МЮ над «Лестером» вряд ли успокоит Моуринью
  • 23:31
    • «Крылья Советов» на выезде обыграли «Ростов»
  • 20:59
    • «Спартак» в большинстве дожал «Анжи»
  • 22:51
    • Каррера: Трансфер Еременко — это идея Федуна
  • 22:20
    • Кадиев: Шансов не было, арбитры удалили бы третьего или четвертого
  • 22:07
    • Каррера: 50 минут матча мы провели в штрафной «Анжи»
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» на выезде обыграли «Ростов»

    РПЛ Футбол России Крылья Советов Ростов Календарь РФПЛ
    В матче третьего тура Российской Премьер-лиги «Ростов» принимал «Крылья Советов».

    «Ростов» — «Крылья Советов»
    «Ростов» — «Крылья Советов»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча завершилась минимальной победой гостей — 0:1.

    «Крылья Советов» открыли счет в матче на второй добавленной к первому тайму минуте. Александр Соболев на линии штрафной обыграл двух соперников и нанес красивый удар в дальний угол.

    Во втором тайме «Ростов» владел большим преимуществом, однако воплотить его в голы не сумел.

    «Ростов» потерял первые очки в новом чемпионате, а у «Крыльев» после трех туров теперь в активе 4 очка.

    Российская Премьер-лига. 3-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)
    Гол Соболев, 45+2«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов (Зуев, 66), Гацкан, Калачев (Шомуродов, 89), Гулиев, Скопинцев (Мирзов, 75), Сигурдарсон«Крылья Советов»: «Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Бурлак, Чичерин, Надсон (Алиев, 42), Полуяхтов, Чочиев (Ланин, 82), Соболев, Башкиров, Ткачук (Тихонов, 90+2), ЯковлевПредупреждение: Гацкан, 48
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Когда закроется трансферное окно в Европе и РПЛ
  • 09/08/2018 в 22:37
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Локомотив»
  • 2,10
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Смолов забить «Локомотиву» долгожданный гол?
  • «Оренбург» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2,10
    •
  • Сможет ли «Томь» закрепиться на вершине ФНЛ?
  • «Томь» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 1,84
    •
  • Скидка от «Ливерпуля» не поможет «Вест Хэму»
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Урал» — «Динамо» Футбол РПЛ. ЦСКА вновь не выиграл, «Спартак» одолел «Анжи», «Рубин» примет «Зенит»Обзор матчей третьего тура чемпионата России по футболу 23:330
  • 19:54
    • «Монако» с победы стартовал в чемпионате Франции
  • 19:37
    • Гончаренко: Нам не хватило свежего игрока, чтобы победить
  • 19:24
    • Аленичев: Играли только на победу
    Люк Шоу Футбол АПЛ. «МЮ» справился с «Лестером», «Челси» обыграл «Хаддерсфилд Таун»Обзор матчей первого тура английской Премьер-лиги 19:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Низовые игры в РПЛ и осторожная вера в «шпор»
  • 4,83
    •
  • 23:06
    • Чемпионат Франции: Думбия принес «Реймсу» победу над «Ниццей» и другие результаты
  • 22:37
    • «Севилья» арендовала нападающего «Милана»
  • 21:35
    • «Вулверхэмптон» и «Эвертон» стартовали в АПЛ с боевой ничьей
    Кепа — новый вратарь «Челси» Футбол Цифры трансферного окна в АПЛ. Как вели себя клубы этим летом?Рассматриваем главные цифры минувшего трансферного окна в английской Премьер-лиге 14:280
  • 18:50
    • «Челси» разгромил «Хаддерсфилд Таун»
  • 18:34
    • Тимошинина и Шлейхер завоевали золото ЧЕ-2018 в синхронных прыжках с вышки
  • 18:22
    • ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Енисеем»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие