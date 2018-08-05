Реал Мадрид — Ювентус. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.08.2018)

Составы команд:
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Гарет Бейл, Иско, Дани Себальос, Sergio Reguilon, Javier Sanchez, Federico Valverde.
«Ювентус»: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Medhi Benatia, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Федерико Бернардески, Andrea Favilli.
Предыдущий матч соперников: «Реал Мадрид» — «Ювентус» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Реал Мадрид» со счетом 1:0. 0