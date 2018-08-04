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    «Тамбов» обыграл «Армавир» и вышел на второе место в турнирной таблице

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    «Тамбов» нанес поражение «Армавиру» в выездном матче четвертого тура первенства ФНЛ.

    Футболисты «Тамбова»
    Футболисты «Тамбова»
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    Встреча, которая прошла на стадионе «Юность», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

    На 22-й минуте Младен Кашчелан вывел «Тамбов» вперед. На 62-й минуте Сергей Шевчук удвоил преимущество гостей. Еще через девять минут Сенин Себай реализовал пенальти и довел дело до разгрома.

    За минуту до конца основного времени хозяева ответили точным ударом Никиты Безлихотнова.

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    • «Тамбов», набрав 10 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Армавир» — на последнем месте (0 баллов).

    Другие результаты:

    «Химки» — «Авангард» — 3:1
    «Нижний Новгород» — «Чертаново» — 2:1
    «Ротор» — «Сочи» — 1:1
    «Факел» — «Шинник» — 3:0 0

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