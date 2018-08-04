«Тамбов» обыграл «Армавир» и вышел на второе место в турнирной таблице

Футболисты «Тамбова»
ФК «Тамбов»
Встреча, которая прошла на стадионе «Юность», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
На 22-й минуте Младен Кашчелан вывел «Тамбов» вперед. На 62-й минуте Сергей Шевчук удвоил преимущество гостей. Еще через девять минут Сенин Себай реализовал пенальти и довел дело до разгрома.
За минуту до конца основного времени хозяева ответили точным ударом Никиты Безлихотнова.
«Тамбов», набрав 10 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Армавир» — на последнем месте (0 баллов).
Другие результаты:
«Химки» — «Авангард» — 3:1
«Нижний Новгород» — «Чертаново» — 2:1
«Ротор» — «Сочи» — 1:1
«Факел» — «Шинник» — 3:0 0