«Тамбов» обыграл «Армавир» и вышел на второе место в турнирной таблице

нанес поражениев выездном матче четвертого тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла на стадионе «Юность», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

На 22-й минуте Младен Кашчелан вывел «Тамбов» вперед. На 62-й минуте Сергей Шевчук удвоил преимущество гостей. Еще через девять минут Сенин Себай реализовал пенальти и довел дело до разгрома.

За минуту до конца основного времени хозяева ответили точным ударом Никиты Безлихотнова.

«Тамбов», набрав 10 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Армавир» — на последнем месте (0 баллов).

Другие результаты:

«Химки» — «Авангард» — 3:1

«Нижний Новгород» — «Чертаново» — 2:1

«Ротор» — «Сочи» — 1:1

«Факел» — «Шинник» — 3:0 0