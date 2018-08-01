«Спартак» заявил 29 игроков для участия в квалификации ЛЧ

Заявка «красно-белых» выглядит следующим образом:
Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Владислав Терешкин.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артем Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов.
Полузащитники: Денис Глушаков, Сергей Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Спартак» встретится со швейцарским «Базелем» или греческим ПАОК (первый матч завершился победой греков 2:1). Гостевую встречу «красно-белые» проведут 8 августа, а 14 августа примут соперника на своем стадионе. 0