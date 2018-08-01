ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» привез на МКЧ целый ряд перспективных игроковПтенцы «Реала». Кого растят в Мадриде
  • 19:21
    • Полиция Краснодара объявила в розыск водителя автомобиля Смолова
  • 19:08
    • «Спартак» заявил 29 игроков для участия в квалификации ЛЧ
  • 17:24
    • СМИ: «Барселона» начала переговоры с Погба
  • 15:37
    • ЦСКА подпишет ветерана НХЛ
  • 11:27
    • Экс-голкипер «Рубина» перейдет в «Крылья Советов»
    Все новости спорта

    «Спартак» заявил 29 игроков для участия в квалификации ЛЧ

    Спартак Футбол России Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    «Спартак» внес 29 игроков в список для участия в третьем квалификационном раунде главного клубного европейского турнира, информирует пресс-служба клуба.

    Артем Ребров
    Артем Ребров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Заявка «красно-белых» выглядит следующим образом:

    Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Владислав Терешкин.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артем Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Денис Глушаков, Сергей Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

    В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Спартак» встретится со швейцарским «Базелем» или греческим ПАОК (первый матч завершился победой греков 2:1). Гостевую встречу «красно-белые» проведут 8 августа, а 14 августа примут соперника на своем стадионе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Зажигай, Жиго. Победу «Спартаку» принесло секретное оружие
  • 29/07/2018 в 01:12
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Челси»
  • 1.53
  • Сегодня в 22:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахи выстоят в Дании
  • «Мидтьюлланн» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1,80
    •
  • «Базель» и ПАОК порадуют зрителей голами
  • «Базель» — ПАОК. Прогноз и ставки
  • 1,71
    •
  • ПАОК выстоит на швейцарской земле и выйдет на «Спартак»
  • «Базель» — ПАОК. Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол Медовый месяц. Эмери ведет «Арсенал» в правильном направленииПод руководством испанского тренера «канониры» с оптимизмом подходят к новому сезону Вчера в 14:510
  • 07:53
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал» на МКЧ
  • 19:48
    • Во Франции одобрили использование системы VAR
  • 19:33
    • Крыховяк готовится к матчу со «Спартаком», Хеведес пока не приехал
    Юрген Клопп Футбол Игры разума. Клопп столкнулся с большими ожиданиями«Ливерпулю» в новом сезоне предстоит справиться с серьезным давлением 30/07/2018 в 23:430
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Команды с постсоветского пространства пройдут дальше в ЛЧ
  • 3,39
    •
  • 19:04
    • Италия выдвинула заявку на проведение зимних Игр-2026
  • 18:38
    • Кузяев: После матчей с Испанией и Хорватией не спал до утра
  • 18:20
    • СМИ: «Ювентус» и «Милан» согласовали тройной трансфер
    «Спартак» — «Оренбург» Футбол РПЛ. «Спартак» одолел «Оренбург», «Енисей» уступил «Зениту», ЦСКА потерял очки в СамареПодробности матчей 1-го тура российской Премьер-лиги 30/07/2018 в 20:020
  • 17:56
    • УЕФА увеличил дисквалификацию Насри до 18 месяцев
  • 17:45
    • В.Березуцкий: Мы с братом калечили свое здоровье
  • 17:10
    • Россиянин Крылов выступит на турнире UFC
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие