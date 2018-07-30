Канте передумал переходить в ПСЖ

Полузащитникне планирует переходить в, информирует Paris United.

Ранее сообщалось, что хавбек договорился о подписании контракта с ПСЖ и в скором времени присоединится к французскому клубу.

Однако игрок изменил свое мнение, и отменил встречу с руководством парижан. Что стало причиной этого решения, не сообщается.

При этом отмечается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не намерен отказаться от идеи приобретения 27-летнего француза. В ближайшее время клуб сделает Канте новое предложение.

В минувшем сезоне Канте провел 48 матчей за «Челси» и забил один мяч при двух голевых передачах. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира. 0