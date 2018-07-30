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    Канте передумал переходить в ПСЖ

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    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не планирует переходить в «Пари Сен-Жермен», информирует Paris United.

    Н'Голо Канте
    Н'Голо Канте
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    Ранее сообщалось, что хавбек договорился о подписании контракта с ПСЖ и в скором времени присоединится к французскому клубу.

    Однако игрок изменил свое мнение, и отменил встречу с руководством парижан. Что стало причиной этого решения, не сообщается.

    При этом отмечается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не намерен отказаться от идеи приобретения 27-летнего француза. В ближайшее время клуб сделает Канте новое предложение.

    В минувшем сезоне Канте провел 48 матчей за «Челси» и забил один мяч при двух голевых передачах. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира. 0

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