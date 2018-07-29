ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БэйлГарет Бэйл — лицо новой эпохи «Реала»?
  • 18:27
    • «Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с тульским «Арсеналом»
  • 18:02
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
  • 17:28
    • Чемпионка Олимпиады-2010 трагически погибла в Норвегии
  • 16:11
    • Дзюба и Кузяев принесли «Зениту» победу над «Енисеем»
  • 15:38
    • Левандовски все-таки хочет перейти в «Реал»
    Все новости спорта

    «Томь» обыграла «Ротор», ничья «Шинника» и «Спартака-2»

    ФНЛ Футбол России Томь Ротор Спартак-2 Шинник Календарь ФНЛ
    «Спартак-2» не сумел удержать победу над «Шинником», а «Томь» одолела «Ротор» в рамках третьего тура первенства ФНЛ.

    «Томь» добыла третью подряд победу в новом сезоне
    «Томь» добыла третью подряд победу в новом сезоне
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Вторая команда «Спартака» вышла вперед на 34-й минуте благодаря голу Силваниуса Нимели. «Шинник» отыгрался во второй половине встречи, когда отличился Эльдар Низамутдинов. В итоге команды поделили очки — 1:1. «Шинник» набрал уже семь очков, а «Спартак-2» — пять пунктов.

  • «СКА-Хабаровск» ушел от поражения в матче с «Сибирью»
  • Читайте по теме

    • «Томь» принимала «Ротор» и сумела забить по голу в каждом из таймов усилиями Калинского и Тлупова — 2:0. Для хозяев поля эта победа стала третьей подряд на старте сезона-2018/19. Гости впервые в этом розыгрыше турнира уступили, набрав четыре очка. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • 27-й сезон ФНЛ: с новыми стадионами и старыми проблемами
  • 17/07/2018 в 10:09
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Нижний Новгород»
  • 1.70
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Тамбов» побеждать?
  • «Тамбов» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Миролюбивый «Рубин», забивной «Краснодар»
  • «Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Продолжатся ли летние мучения «Пари Сен-Жермен»?
  • «Пари Сен-Жермен» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2,15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сауэль Жиго Футбол Зажигай, Жиго. Победу «Спартаку» принесло секретное оружиеРеакция СМИ на победу красно-белых над «Оренбургом» в стартовом туре РПЛ 01:120
  • 11:53
    • Руни забил дебютный гол в MLS и сломал нос
  • 10:11
    • Новичок «Манчестер Сити» получил травму
  • 08:40
    • Гарсия победил Истера и объединил титулы
    «Спартак» — «Оренбург» Футбол РПЛ. «Спартак» одолел «Оренбург», «Енисей» уступил «Зениту», «Уфа» сыграет с «Локо»Подробности матчей 1-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 23:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Огорчит ли «Краснодар» казанскую публику?
  • 4,87
    •
  • 18:46
    • Аленичев: Не расстроен поражением от «Зенита», мы на правильном пути
  • 18:16
    • «Марсель» интересуется форвардом «Челси»
  • 17:47
    • Промоутер: Джошуа интересен бой с Усиком
    Футболисты ЦСКА Футбол Тактическая победа Гончаренко. ЦСКА завоевал первый трофей сезона«Армейцы» в матче за Суперкубок России одолели «Локомотив» Вчера в 13:061
  • 08:22
    • «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в серии пенальти
  • 08:17
    • Матич пропустит старт сезона из-за операции
  • 07:54
    • Хамес Родригес связывает свое будущее с «Баварией»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие