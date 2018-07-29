«Томь» обыграла «Ротор», ничья «Шинника» и «Спартака-2»

не сумел удержать победу над, аодолелав рамках третьего тура первенства ФНЛ.

«Томь» добыла третью подряд победу в новом сезоне twitter.com/fctomtomsk 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Вторая команда «Спартака» вышла вперед на 34-й минуте благодаря голу Силваниуса Нимели. «Шинник» отыгрался во второй половине встречи, когда отличился Эльдар Низамутдинов. В итоге команды поделили очки — 1:1. «Шинник» набрал уже семь очков, а «Спартак-2» — пять пунктов.

«Томь» принимала «Ротор» и сумела забить по голу в каждом из таймов усилиями Калинского и Тлупова — 2:0. Для хозяев поля эта победа стала третьей подряд на старте сезона-2018/19. Гости впервые в этом розыгрыше турнира уступили, набрав четыре очка. 0