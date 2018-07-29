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    «Балтика» потерпела третье поражение подряд в новом сезоне ФНЛ

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    Калининградская «Балтика» потерпела выездное поражение от «Чертаново» в матче 3-го тура первенства ФНЛ.

    «Балтика»
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    В составе победителей забитые голы забили Антон Зиньковский (73 — пенальти), Владислав Сарвели (83) и Максим Майрович (89).

    За «Балтику» на 32-й минуте отличился Ника Дзаламидзе.

    Таким образом, калининградская команда потерпела третье подряд поражение в новом сезоне ФНЛ. «Чертаново» с 7 очками на втором месте.

    В другом матче тура, который проходил параллельно, «Тюмень» обыграла «Армавир» со счётом 1:0 благодаря голу Максима Лаука на 42-й минуте.

    Для армавирской команды это поражение также стало третьим подряд. «Тюмень» с 6 очками на 4-м месте. 0

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