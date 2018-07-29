«Балтика» потерпела третье поражение подряд в новом сезоне ФНЛ

Калининградскаяпотерпела выездное поражение отв матче 3-го тура первенства ФНЛ.

В составе победителей забитые голы забили Антон Зиньковский (73 — пенальти), Владислав Сарвели (83) и Максим Майрович (89).

За «Балтику» на 32-й минуте отличился Ника Дзаламидзе.

Таким образом, калининградская команда потерпела третье подряд поражение в новом сезоне ФНЛ. «Чертаново» с 7 очками на втором месте.

В другом матче тура, который проходил параллельно, «Тюмень» обыграла «Армавир» со счётом 1:0 благодаря голу Максима Лаука на 42-й минуте.

Для армавирской команды это поражение также стало третьим подряд. «Тюмень» с 6 очками на 4-м месте. 0