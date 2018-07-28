Мейтин не скрывает факт уханья в адрес Витиньо

Директор по безопасности РПЛрассказал о поведении болельщиков в матче за Суперкубок России, в котором ЦСКА победил «Локомотив».

Фанаты «Локо» закидали игроков «красно-синих» бутылками после гола Хетага Хосонова, а также ухали в адрес Витиньо.

«На трибунах собралось почти сорок пять тысяч человек, полный стадион. Нашелся один дурак…. Это был самый лучший Суперкубок из всех, на которых я работал — а работал почти на всех. Матч прошел достойно. Но бывают какие-то бытовые моменты.

Людей задержали, сейчас идут разбирательства. Те, кто совершил какие-то правонарушения, естественно, понесут наказание. Ни один момент, который попал на видео, не останется без расследования.

Фанаты "Локо" ухали Витинью? Мы отражаем все эти нарушения. Это такой факт, который никогда не скрываем», — цитирует Мейтина «Спорт-Экспресс». 0