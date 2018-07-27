Моуринью готов отпустить Дармиана

Маттео Дармиан
goal.com
«Маттео желает уйти. Полагаю, если поступит оптимальное предложение, мы отпустим его. В его желании уйти нет ничего предосудительного. Однако пока поступившие по нему предложения нас не устраивают.
С позицией правого защитника дела у нас сейчас обстоят не лучшим образом. Валенсия травмирован, Далот восстанавливается — оба не будут готовы к началу сезона. Янг может сыграть справа, однако в настоящее время он в отпуске. Так что Дармиан уйдет, если, повторюсь, будет оптимальное предложение», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Интера» Иваном Перишичем и готов включить в сделку Дармиана. Также в услугах последнего заинтересован «Ювентус». 0