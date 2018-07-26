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    Бонуччи хочет вернуться в «Ювентус»

    Милан Ювентус Серия A Футбол Италии Трансферы Календарь Серии А
    Новый спортивный директор «Милана» Леонардо заявил, что защитник «россонери» Леонардо Бонуччи хочет вернуться в «Ювентус».

    Леонардо Бонуччи
    Леонардо Бонуччи
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    «Мы ограничены финансовым фэйр-плей, так что сумасшедшей трансферной кампании не будет, она будет умеренной и проведенной с умом.

  • Леонардо назначен спортивным директором «Милана»
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    • Бонуччи первым выразил желание поговорить с руководством "Ювентуса" насчет возможного возвращения.

    Если получится, то мы осуществим этот трансфер. Мы не возражаем против его перехода. Для игрока важно иметь желание выступать за команду. Если его нет, ничего не выйдет.

    Бонуччи пришел в команду год назад, как символ перемен. Мы вместе попытаемся разобраться в происходящем. Не факт, что он уйдет», — цитирует Football Italia Леонардо.

    Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 по 2017 год. Он 6 раз становился чемпионом Италии в составе туринского клуба.

    Летом 2017 года 31-летний итальянец стал игроком «Милана», в составе которого занял 6-е место в минувшем розыгрыше серии А. 0

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