«Реал» хочет купить чемпиона мира

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    Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает The Sun.

    Уго Льорис
    Уго Льорис
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    По информации издания, «сливочные» выразили готовность заплатить английскому клубу за трансфер 31-летнего голкипера 67,5 миллионов евро. Однако контракт француза рассчитан до 2022 года, и «шпоры» не намерены расставаться с одним из лидеров команды.

    Если этот трансфер состоится, Льорис станет самым дорогим голкипером в истории футбола. На данный момент самым дорогим трансфером вратаря является переход Алисона из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62,5 миллионов.

    Напомним, Льорис выступает за лондонский клуб с 2012 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 35 голов. Вместе со сборной Франции голкипер отпраздновал победу на чемпионате мира-2018. 0

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