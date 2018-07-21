Агент: Головин не стоит 30 млн евро

Футбольный агентсчитает, что полузащитникне стоит 30 млн евро, которые называются в СМИ в качестве возможной суммы отступных за игрока в переходе в один из европейских топ-клубов.

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«На мой взгляд, Головин не стоит 30 млн евро. Но, если за него столько дают, значит, такие реалии у рынка. Ведь никто не ждал, что Мбаппе купят за 180 млн евро. Сейчас не так много хороших футболистов на рынке.

Если рассматривать вариант с "Челси" и личную заинтересованность нового тренера Маурицио Сарри, то можно отметить, что это грамотный специалист. При этом "Челси" всегда сможет отдать Головина в аренду, чтобы прошел адаптацию. В любом случае благодаря этому переходу и ЦСКА заработает, и Головин будет развиваться. Российским игрокам нужно ехать на Запад. Если бы лимит отменили, достойные футболисты уехали бы в Европу», — цитирует Селюка «Чемпионат». 0