«Уфа» проиграла «Удинезе»

В заключительном контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австриисо счетом 1:2 проиграла

Уже на второй минуте матча наша команда вышла вперед благодаря голу Ивана Пауревича, который здорово замкнул подачу со стандарта от Ивана Облякова.

Еще до перерыва представители Серии А сумели сравнять счет усилиями Кевина Лазаньи. А во втором тайме гол Лукаса Евангелисты принес «Удинезе» минимальную победу в этой контрольной игре.

Следующую встречу «Уфа» проведет 26 июля. Во 2-м отборочном раунде Лиги Европы команда сыграет против словенского «Домжале».