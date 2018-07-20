«Уфа» проиграла «Удинезе»

Уже на второй минуте матча наша команда вышла вперед благодаря голу Ивана Пауревича, который здорово замкнул подачу со стандарта от Ивана Облякова.
Еще до перерыва представители Серии А сумели сравнять счет усилиями Кевина Лазаньи. А во втором тайме гол Лукаса Евангелисты принес «Удинезе» минимальную победу в этой контрольной игре.
Следующую встречу «Уфа» проведет 26 июля. Во 2-м отборочном раунде Лиги Европы команда сыграет против словенского «Домжале».
Товарищеский матч
«Уфа» (Россия) — «Удинезе» (Италия) — 1:2 (1:1)
Голы: Пауревич, 2 (1:0). Лазанья, 31 (1:1). Лукас Эванжелиста, 64 (1:2)