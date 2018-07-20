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    Хацкевич: Предложения по Кадару от «Зенита» на сегодняшний день нет

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    Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о возможном переходе защитника Тамаша Кадара в «Зенит».

    Тамаш Кадар
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    «Пока трансферное окно не закроется, то вероятность перехода может быть любая. Пока это все разговоры. Конкретного предложения по Кадару на сегодняшний день нет», — приводит слова Хацкевича Footboоm.

  • СМИ: «Зениту» нужен защитник киевского «Динамо»
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    • Напомним, Кадар выступает за «Динамо» с февраля 2017 года. Ранее он играл за венгерские «Залаэгерсег» и «Диошдьер», английские «Ньюкасл», «Хаддерсфилд», голландскую «Роду» и польский «Лех».

    В минувшем сезоне Кадар в составе киевской команды принял участие в 36 играх, отдал три результативные передачи и заработал десять желтых карточек 0

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