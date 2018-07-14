СМИ: «Зениту» нужен защитник киевского «Динамо»

Венгерский защитник киевского «Динамо»может продолжить карьеру в «Зените», сообщил комментатор

«У "Зенита" есть две позиции, которые клуб рассматривает для усиления. Питерцы в центр обороны рассматривают венгерского защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара. "Зенит" очень серьезен в своем интересе к нему.

Клубу также нужен левоногий защитник, так как Семак может сделать выбор в пользу схемы в три центральных защитника.

"Зенит" также хочет найти футболиста на позицию под нападающими. Возможно, клубу удастся подписать громкую фамилию», — сказал Арустамян в своей программе «Секретные материалы».

В минувшем сезоне 28-летний Кадар провел 21 матч в чемпионате Украины и отметился двумя голевыми передачами. 0