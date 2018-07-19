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    «Кайрат» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

    Лига Европы
    «Кайрат» одержал крупную победу над «Энгордани» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

    Адеринсола Эсеола
    Адеринсола Эсеола
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    Встреча, которая прошла в Казахстане, завершилась со счетом 7:1.

    Покер оформил венгерский нападающий хозяев Марто Эппель (4, 11, 44 и 75 минуты). Еще по голу забили Адеринсола Эсеола (42), Бауыржан Исламхан (53) и Ян Вороговский (87).

    За команду из Андорры единственный гол забил Морган Ляфон (75).

    По сумме двух встреч «Кайрат» победил 10:1 и уверенно вышел во второй квалификационный раунд.

    Также во второй раунд вышел казахстанский «Тобол», победивший у себя дома грузинский клуб «Самтредиа» со счетом 2:0 (первый матч — 1:0). 0

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