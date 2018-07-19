«Кайрат» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

одержал крупную победу надв ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Казахстане, завершилась со счетом 7:1.

Покер оформил венгерский нападающий хозяев Марто Эппель (4, 11, 44 и 75 минуты). Еще по голу забили Адеринсола Эсеола (42), Бауыржан Исламхан (53) и Ян Вороговский (87).

За команду из Андорры единственный гол забил Морган Ляфон (75).

По сумме двух встреч «Кайрат» победил 10:1 и уверенно вышел во второй квалификационный раунд.

Также во второй раунд вышел казахстанский «Тобол», победивший у себя дома грузинский клуб «Самтредиа» со счетом 2:0 (первый матч — 1:0). 0