«Кайрат» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

Адеринсола Эсеола
ФК «Кайрат»
Встреча, которая прошла в Казахстане, завершилась со счетом 7:1.
Покер оформил венгерский нападающий хозяев Марто Эппель (4, 11, 44 и 75 минуты). Еще по голу забили Адеринсола Эсеола (42), Бауыржан Исламхан (53) и Ян Вороговский (87).
За команду из Андорры единственный гол забил Морган Ляфон (75).
По сумме двух встреч «Кайрат» победил 10:1 и уверенно вышел во второй квалификационный раунд.
Также во второй раунд вышел казахстанский «Тобол», победивший у себя дома грузинский клуб «Самтредиа» со счетом 2:0 (первый матч — 1:0). 0