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    Иванович: Для развития Головина как футболиста переход в «Челси» будет полезен

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    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину по силам заиграть в «Челси».

    Бранислав Иванович
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    Напомним, серб выступал за лондонский клуб с 2008 по 2017 год.

    «Пока это только слухи, но я надеюсь, что именно так все и произойдет. Для развития его как футболиста переход в "Челси" будет очень полезен.

    У Головина есть возможности прогрессировать и улучшать свои качества. Он может заиграть в "Челси"!

    Да, поначалу придется тяжело — надо привыкать к новой обстановке и совсем другому футболу. В Англии все иначе, нежели в России.

    Но я желаю Головину удачи! Он может справиться с трудностями. Я ратую за этот переход!», — приводит слова игрока «Бобсоккер». 0

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