Иванович: Для развития Головина как футболиста переход в «Челси» будет полезен

Защитник «Зенита»считает, что полузащитнику ЦСКАпо силам заиграть в

Напомним, серб выступал за лондонский клуб с 2008 по 2017 год.

«Пока это только слухи, но я надеюсь, что именно так все и произойдет. Для развития его как футболиста переход в "Челси" будет очень полезен.

У Головина есть возможности прогрессировать и улучшать свои качества. Он может заиграть в "Челси"!

Да, поначалу придется тяжело — надо привыкать к новой обстановке и совсем другому футболу. В Англии все иначе, нежели в России.

Но я желаю Головину удачи! Он может справиться с трудностями. Я ратую за этот переход!», — приводит слова игрока «Бобсоккер». 0