Гончаренко: Не паникую из-за ухода лидеров, мне интересно создавать новый ЦСКА

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал продление контракта с армейцами до 2020 года.

«Еще перед окончанием прошлого сезона мы обсудили продление соглашения. А технически это произошло в среду.

Почему новое соглашение рассчитано на два сезона? Такое предложение последовало от руководства клуба. Если тренер хорошо работает, он остается в клубе.

Если плохо, то срок контракта уже никакой роли не играет», — приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнул, что его не пугает уход целого ряда игроков из клуба.

ЦСКА уже покинули Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Сергей Игнашевич, Ахмед Муса, в ближайшее время может уехать Александр Головин, неясна до сих пор ситуация с братьями Березуцкими.

«Тогда я могу задать встречный вопрос. А какая должна быть идеальная ситуация? Когда к тебе каждый год приходят новички, а ты в свою очередь расстаешься теми игроками, которые тебе не нравятся?

В футболе бывает разное. На протяжении долгих лет те же братья, Игнашевич, Вернблум защищали цвета ЦСКА.

Сейчас их нет. И что — это повод паниковать? Не вижу никакого смысла. Более того — это новый вызов, новая команда, которая по-своему своеобразна.

Да, пока окончательного проекта еще не видно, но мне интересно работать в этом клубе, создавать новую команду, добиваться результата», — сказал тренер. 0