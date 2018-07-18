ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Семин и Леонид СлуцкийПаровоз только набирает обороты. «Локо» пока не побеждал на сборах
  • 21:17
    • В программу зимних ОИ-2022 включены семь новых дисциплин
  • 20:20
    • Сотрудникам СБР два месяца не выплачивают зарплату
  • 18:59
    • Азар — в тройке лучших игроков Европы, считает Сарри
  • 18:33
    • Дзагоев: Не хотел бить пенальти Хорватии, но вызвался
  • 17:09
    • «Зенит» заинтересовался защитником «Эспаньола»
    Все новости спорта

    Ташаев: Ребята шутят, что я своим голом скомкал «Спартаку» прошлый сезон

    Спартак Динамо РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Новичок «Спартака» Александр Ташаев, перешедший в стан красно-белых из «Динамо», поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

    Александр Ташаев
    Александр Ташаев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Прошлый сезон был для меня хорошим, но это уже история. Да и в сборной сейчас будет строиться новая команда.

    Все мои мысли сейчас связаны со "Спартаком". Если покажу все, что умею, то и в национальной команде для меня будут открыты двери. Важно доказать свою состоятельность в клубе.

    Конкуренция меня не смущает. Каждую тренировку отрабатываю по максимуму. Хорошо понимаю: не сделаешь этого — придет человек и займет твое место.

    Жду не дождусь, когда новый сезон начнется! Потому что этим летом я много времени провел на сборах — сначала с "Динамо", потом со "Спартаком".

    Уже хочется принять участие в официальной игре, выйти на поле "Открытие Арены". Тем более, что у "Спартака" такая большая посещаемость.

    Мечтаю скорее ощутить эту атмосферу. Первый матч будет с "Оренбургом". У нас задача одна — победа. Поэтому нам нужно стартовать успешно.

    Кто-то из ребят в шутку заметил, что я скомкал тот сезон команде: на последних секундах забил гол, после чего у красно-белых началась какая-то болезнь — пропускали в концовках встреч, хотя играли хорошо.

    Надеюсь, больше такого не будет. По крайней мере, сделаю все возможное, чтобы у нас все получалось.

    "Спартак" — это большой клуб, который выступает в еврокубках, борется за самые высокие места в чемпионате и кубке страны.

    Мечтаю расти в "Спартаке". Хочу оправдать все ожидания», — сказал Ташаев клубной пресс-службе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В начале большого пути. «Спартак» набирает форму в Австрии
  • 11/07/2018 в 21:57
    •
  • Прогноз
  • «Кайрат» — «Энгордани»
  • 2,05
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Григорчук ведет «Астану» к групповому раунду
  • «Сутьеска» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Устроит ли «Кайрат» разгром гостям из Андорры?
  • «Кайрат» — «Энгордани». Прогноз и ставки
  • 2,05
    •
  • «Иртыш» и «Тракай» вновь не порадуют голепадом
  • «Иртыш» — «Тракай». Прогноз и ставки
  • 2,17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018Пять человек, с треском проваливших чемпионат мира-2018 01:530
  • 15:56
    • Форвард «Герты» пропустит несколько месяцев из-за серьезной травмы
  • 15:38
    • Бенитес мог возглавить сборную Испании перед ЧМ-2018
  • 14:11
    • УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита»
    Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе Футбол Сборная ЧМ-2018. Мбаппе, Неймар и лучшие из лучшихКоманда из сильнейших футболистов минувшего турнира по мнению Sky Sports Вчера в 18:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Скакуны» затопчут «драконов»
  • 3,02
    •
  • 21:29
    • Ташаев: Ребята шутят, что я своим голом скомкал «Спартаку» прошлый сезон
  • 21:27
    • В НБА подтвердили сделку по Леонарду и Дерозану
  • 21:10
    • Левандовский до сих пор не отошел от неудачи в России
    Шаппи Корсанди, журналист Футбол Почему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причинБританские «операторы» слов всего за месяц набрались впечатлений на всю жизнь Вчера в 11:440
  • 11:47
    • «Барселона» заработала за прошлый сезон рекордную сумму
  • 10:57
    • Стало известно, сколько «Локомотив» заплатил за Эдера
  • 20:56
    • Хавбек «Ливерпуля» пропустит большую часть сезона-2018/19
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие