Ташаев: Ребята шутят, что я своим голом скомкал «Спартаку» прошлый сезон

Новичок «Спартака», перешедший в стан красно-белых из, поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Прошлый сезон был для меня хорошим, но это уже история. Да и в сборной сейчас будет строиться новая команда.

Все мои мысли сейчас связаны со "Спартаком". Если покажу все, что умею, то и в национальной команде для меня будут открыты двери. Важно доказать свою состоятельность в клубе.

Конкуренция меня не смущает. Каждую тренировку отрабатываю по максимуму. Хорошо понимаю: не сделаешь этого — придет человек и займет твое место.

Жду не дождусь, когда новый сезон начнется! Потому что этим летом я много времени провел на сборах — сначала с "Динамо", потом со "Спартаком".

Уже хочется принять участие в официальной игре, выйти на поле "Открытие Арены". Тем более, что у "Спартака" такая большая посещаемость.

Мечтаю скорее ощутить эту атмосферу. Первый матч будет с "Оренбургом". У нас задача одна — победа. Поэтому нам нужно стартовать успешно.

Кто-то из ребят в шутку заметил, что я скомкал тот сезон команде: на последних секундах забил гол, после чего у красно-белых началась какая-то болезнь — пропускали в концовках встреч, хотя играли хорошо.

Надеюсь, больше такого не будет. По крайней мере, сделаю все возможное, чтобы у нас все получалось.

"Спартак" — это большой клуб, который выступает в еврокубках, борется за самые высокие места в чемпионате и кубке страны.

Мечтаю расти в "Спартаке". Хочу оправдать все ожидания», — сказал Ташаев клубной пресс-службе. 0