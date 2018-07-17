«Олимпиакос» расторг контракт с экс-форвардом «Спартака»

«Олимпиакос» разорвал контракт с экс-нападающим «Спартака»

Эммануэль Эменике uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Соглашение было рассчитано до 2019 года.

По данным Gunes, 31-летний нигериец настаивал на продлении соглашения с повышением зарплаты, однако греческий клуб не захотел оставлять у себя скандального футболиста и воспользовался пунктом в контракте о досрочном расторжении.

Последние полгода Эменике находился в аренде в испанском клубе «Лас-Пальмас», но не выходил на поле из-за травмы. Аренда обернулась скандалом — «Лас-Пальмас» обвинил нигерийца в сокрытии травмы перед трансфером. Сам Эменике уверял, что травмировался уже в испанском клубе. Кроме того, Эммануэль разозлил руководство «Олимпиакоса» и болельщиков клуба, утверждая, что он получил угрозы смерти в Греции. 0