Н’Зонзи: Сборная Франции — лучшая на ЧМ-2018

Полузащитник сборнойполагает, что его команда заслужила успех на ЧМ-2018.

«Сейчас мне довольно сложно сполна оценить всю величину нашего успеха. Думаю, это случится уже потом, когда мы вернемся во Францию и отпразднуем нашу победу вместе с фанатами.

На чемпионате мира все матчи сложные, и я думаю, что мы сумели показать, что являемся хорошей командой. Своей игрой мы доказали, что сборная Франции — лучшая на этом турнире», — передает слова футболиста ТАСС.

В финале ЧМ-2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Встреча прошла в воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники». 0