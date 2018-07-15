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    Ташаев помог «Спартаку» обыграть «Пролетер», «Динамо» разгромило «Арминию»

    Товарищеские матчи Спартак Динамо Футбол России
    Московский «Спартак» одержал победу над сербским клубом «Пролетер» в контрольном матче на предсезонном сборе.

    Футболисты «Спартака»
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    Встреча, которая прошла в Австрии, завершилась со счетом 3:0.

    Дебютный гол в составе «красно-белых» забил новичок Александр Ташаев (43 минута), также отличился новобранец Самюэль Жиго (41). Еще один гол на счету Фернандо (29).

    Отметим, что во втором тайме на поле вышел защитник Георгий Джикия, который более полугода восстанавливался после травмы колена.

    В другом контрольном матче московское «Динамо» одержало победу со счетом 4:1 над немецкой «Арминией».

    Дубль в составе «бело-голубых» оформил нападающий Евгений Луценко (71 и 82), по одному мячу забили форвард Евгений Марков (22) и защитник Константин Рауш (88). За «Арминию» с 11-метровой «точки» отличился нападающий Свен Шипплок (40). 0

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