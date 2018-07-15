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    Далич: Такие пенальти в финале ЧМ не назначают

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что его игроки гордятся своим выступлением на турнире в России.

    Златко Далич
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    Хорваты завоевали серебро ЧМ-2018, уступив в воскресенье в финале турнира команде Франции со счетом 2:4. Встреча состоялась на стадионе «Лужники» в Москве.

    Счет французы открыли после автогола хорватского форварда Марио Манджукича, впоследствии при счете 1:1 француз Антуан Гризманн реализовал пенальти, который был назначен после видепросмотра эпизода. Арбитр усмотрел игру рукой со стороны хорватского игрока.

    «Я должен поздравить французскую команду с чемпионством. Мы играли действительно хорошо первые 20 минут, мы контролировали ситуацию, но после "стандарта" состоялся автогол, а потом состоялся пенальти.

    В финале чемпионата мира по футболу такие пенальти не назначаются, но это ни в коей мере не принижает победу Франции.

    Наверное, это был лучший наш матч на турнире, но мы допустили ошибки которые нельзя допускать. Мы разочарованы, но мы гордимся своим успехом.

    Не нужно воспринимать мои слова, будто я говорю что-то плохое об арбитре. Я поделился только своей мыслью, и этот арбитр поступил во своей стороны честно и справедливо. Я не говорю негативно о нем», — цитирует тренера «Р-Спорт».

    Далич также отметил, что его команде не хватило удачи в финале.

    «Нам в течение всего турнира улыбалась удача — сегодня нам ее не хватило. Первый гол был автоголом, при том что в тот момент мы контролировали ход игры.

    Но был назначен этот злосчастный штрафной, а затем пенальти. После третьего и четвертого гола было сложно ожидать, что мы отыграемся.

    Сложно было найти силы, но игроки не сдавались. Мы забили второй гол благодаря настойчивости Манджукича, и у меня опять зародилась надежда.

    Но было трудно отыграться в матче против такого классного соперника, как Франция», — заявил тренер. 0

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