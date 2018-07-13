ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» празднует гол в ворота «Динамо»Усердная работа в Австрии. «Зенит» под руководством Семака только побеждает
  • 20:30
    • Сампаоли не использовал Фасио и Ло Чельсо на ЧМ по совету Месси
  • 18:59
    • Черчесов может возглавить клуб бундеслиги
  • 18:13
    • ЧМ-2018 — лучший чемпионат мира в истории, заявил Инфантино
  • 15:52
    • «Енисей» проведет первые домашние матчи сезона в Тюмени
  • 15:33
    • СМИ: «Ростов» откажется от аренды нового стадиона
    Все новости спорта

    Мартинес: Мы постараемся выпустить против Англии самую сильную Бельгию

    Сборная Бельгии Сборная Англии Футбол Англии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего 14 июля матча с Англией за третье место на ЧМ-2018.

    Роберто Мартинес
    Роберто Мартинес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Завтра я хочу видеть, чтобы игроки насладились футболом и постарались победить. Мы не будем вести тактическую игру с Саутгейтом.

    Я предвзято отношусь к Лукаку. Я работал с ним, когда ему было 19 лет. Я всегда говорил, что он нападающий, который может делать всё. Самое главное, что он умеет завершать атаки и забивать голы.

    Да, я считаю Лукаку лучшим нападающим. У него одна навязчивая идея — быть лучшим в мире. И за это я его безмерно уважаю.

    Думаю, Куртуа надо дать продолжать играть в воротах. Мы не меняем игроков по принципу ротации. Симон Миньоле — наш номер два, он очень хорош и прекрасно готов.

    Все, кто завтра выйдет на поле, в идеальной форме. Мы постараемся выпустить самую сильную команду. Может быть, потребуется сделать несколько замен, всё-таки уже седьмой матч», — передаёт слова Мартинеса «Чемпионат». 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Гениальный Мбаппе. Француз идет по стопам Пеле
  • 11/07/2018 в 20:00
    •
  • Прогноз
  • Бельгия — Англия
  • 2,20
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серене легко не будет
  • Анжелик Кербер — Серена Уильямс. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Удастся ли Бельгии повторно обыграть Англию?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
  • Провалит ли Франция второй финал большого турнира подряд?
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Джесси Лингард Футбол Четыре проблемы «Трех львов»Почему Англия проиграла Хорватии в полуфинале ЧМ-2018 Вчера в 14:420
  • 11:20
    • «Лацио» интересен Дзагоев
  • 10:40
    • Азар — новая цель «Барселоны»
  • 09:40
    • «Барселона» хочет обменять Гомеша в «Челси» на Канте
    Серена Уильямс Теннис Уимблдон. Кербер снова сыграет в финале с Сереной УильямсРезультаты матчей очередного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» Вчера в 18:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Повторение финала-2011
  • 1,94
    •
  • 20:19
    • Дрогба: Было бы здорово, если бы Франция выиграла ЧМ
  • 19:58
    • Мартинес: Мы постараемся выпустить против Англии самую сильную Бельгию
  • 19:46
    • Модрич, как никто другой, заслужил «Золотой мяч» ЧМ-2018, считает Ракитич
    Варди не удалось спасти положение для сборной Англии Футбол Сборная Англии сама отдала победу ХорватииРеакция спортивной прессы на выход хорватской команды в финал чемпионата мира Вчера в 02:130
  • 19:34
    • Ракитич: На поле в финале ЧМ будет четыре с половиной миллиона хорватов
  • 19:20
    • Головин может достойно выступать в любом клубе АПЛ, считает Дрогба
  • 18:46
    • «Рубин» расторг контракт со шведским защитником
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие