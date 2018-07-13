Мартинес: Мы постараемся выпустить против Англии самую сильную Бельгию

Главный тренер сборной Бельгииподелился ожиданиями от предстоящего 14 июля матча с Англией за третье место на ЧМ-2018.

«Завтра я хочу видеть, чтобы игроки насладились футболом и постарались победить. Мы не будем вести тактическую игру с Саутгейтом.

Я предвзято отношусь к Лукаку. Я работал с ним, когда ему было 19 лет. Я всегда говорил, что он нападающий, который может делать всё. Самое главное, что он умеет завершать атаки и забивать голы.

Да, я считаю Лукаку лучшим нападающим. У него одна навязчивая идея — быть лучшим в мире. И за это я его безмерно уважаю.

Думаю, Куртуа надо дать продолжать играть в воротах. Мы не меняем игроков по принципу ротации. Симон Миньоле — наш номер два, он очень хорош и прекрасно готов.

Все, кто завтра выйдет на поле, в идеальной форме. Мы постараемся выпустить самую сильную команду. Может быть, потребуется сделать несколько замен, всё-таки уже седьмой матч», — передаёт слова Мартинеса «Чемпионат». 0