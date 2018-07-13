Итальянский агент назвал возможную зарплату Дзагоева в «Лацио»

Алан Дзагоев
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Ранее появилась информация, что римский клуб рассматривает россиянина в качестве замены Фелипе Андерсону.
«В Италии не обсуждают эту возможность, даже в газетах. У "Лацио" есть потолок зарплат в два миллиона евро в год.
Не знаю, сколько хочет зарабатывать футболист, но это нужно учитывать», — цитирует Спинози «Спорт-Экспресс».
Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В прошлом сезоне он принял участие в 36 матчах на клубном уровне, забив 7 мячей и сделав 10 голевых передач. 0