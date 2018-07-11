ФИФА: Россия проводит восхитительный ЧМ

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятийпрокомментировал уровень проведения

«Россия проводит восхитительный чемпионат мира. После группового этапа я говорил, что мы очень довольны, как проходит турнир. Не было ни одной серьезной операционной проблемы, мы провели 61 успешный матч. Это произошло благодаря многим факторам — работе оргкомитета, регионов. Все болельщики были встречены лучшим образом. Последние 3,5 года я регулярно посещал Россию и получал удовольствие от того, с каким энтузиазмом и с каким единением страна готовилась к этому турниру», — цитирует Смита ТАСС.

На чемпионате мира в России осталось провести три матча. В среду состоится полуфинальный матч между сборными Англии и Хорватии. В субботу пройдет матч за третье место, а в воскресенье — финал. 0