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    ФИФА: Россия проводит восхитительный ЧМ

    Чемпионат мира по футболу-2018 ФИФА Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит прокомментировал уровень проведения ЧМ-2018 в России.

    Колин Смит
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    «Россия проводит восхитительный чемпионат мира. После группового этапа я говорил, что мы очень довольны, как проходит турнир. Не было ни одной серьезной операционной проблемы, мы провели 61 успешный матч. Это произошло благодаря многим факторам — работе оргкомитета, регионов. Все болельщики были встречены лучшим образом. Последние 3,5 года я регулярно посещал Россию и получал удовольствие от того, с каким энтузиазмом и с каким единением страна готовилась к этому турниру», — цитирует Смита ТАСС.

    На чемпионате мира в России осталось провести три матча. В среду состоится полуфинальный матч между сборными Англии и Хорватии. В субботу пройдет матч за третье место, а в воскресенье — финал. 0

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