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    Дешам: Через 1-2 года мои футболисты станут еще лучше

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что стало залогом успеха в полуфинальном матче ЧМ-2018 против Бельгии (1:0).

    Дидье Дешам
    Дидье Дешам
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    Единственный мяч забил защитник Самюэль Юмтити на 51-й минуте.

    «Согласен с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом — именно "стандарт" определил исход всего матча. Его команда очень сильна, они все высокие, как на подбор. Бельгийцы лучше нас контролировали мяч, было сложно читать их игру, но мы смогли найти бреши и воспользоваться ими. Идея заключалась в том, чтобы не давать сопернику пространства. Мы видели их матч против бразильцев и понимали, как они хороши, когда у них есть свободные зоны.

    Погба был везде. Он очень эффективно оборонялся и хорошо атаковал — Маруан Феллайни занимался только его опекой, у него было меньше времени на контроль мяча. Поль вырос, находясь в нашей команде.

    По сравнению с 1998 годом моя роль изменилась, но я смотрю в глаза своих игроков и чувствую радость. Еще до чемпионата мира многие игроки говорили, что хотят выиграть трофей. Но мы еще не стали чемпионами — впереди еще один матч», — цитирует Дешама «Р-Спорт».

    В финале французы сыграют с победителем пары Англия — Хорватия. Матч состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».

    «Мы должны отдать должное футболистам. Они являются главными действующими лицами. Мы 14 месяцев готовились к этому моменту, а теперь у нас есть 48 часов на то, чтобы подойти к финалу. У нас молодая команда. 14 игроков никогда не выступали на чемпионатах мира. Они показывают невероятный прогресс. Сегодня эти футболисты выглядели великолепно, но через 1-2 года они станут еще лучше. Горжусь ими», — добавил тренер. 0

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