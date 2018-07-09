«Ливерпуль» интересуется защитником сборной Хорватии

Защитники сборнойможет стать игроком, информирует Aksam.

Как сообщает источник, английский клуб готов отдать за футболиста 12 миллионов фунтов после завершения ЧМ-2018. При этом указано, что турецкий клуб не хочет расставаться с игроком, и «красным» будет непросто убедить их на переход.

В составе «Ливерпуля» уже выступает его партнер по национальной команде Деян Ловрен.

В прошедшем сезоне 29-летний хорват сначала выступал за киевское «Динамо» (девять матчей и два гола в УПЛ), а в январе перешел в турецкий «Бешикташ» (18 матчей и один гол). 0