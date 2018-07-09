Вратарь «Локомотива» перешел в «Ротор»

Вратарьподписал контракт с волгоградским «Ротором», сообщает пресс-служба клуба ФНЛ.

«Мне нравится высказывание Касильяса: "В детстве большинство моих друзей мечтало о том, чтобы забить прекрасный гол. Я же всегда мечтал о том, чтобы не дать им это сделать". Вот это моя главная задача как в тренировках, так и в официальных играх. Готов бороться за место основного голкипера.

Сборы прошли в рабочем режиме. Мы усердно тренировались, чтобы не разочаровать болельщиков. Волгоград заслуживает права играть в Премьер-Лиге», — приводит слова Лобанцева пресс-служба «Ротора».

Мирослав является воспитанником московского «Локомотива». На его счету 4 матча в составе столичного клуба. Он является двукратным обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17).

Минувший сезон 23-летний голкипер провел в молодежной команде «железнодорожников». 0