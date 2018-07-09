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    Фернандес: Благодарю бога за то, что он привел меня в Россию

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    Защитник сборной России Марио Фернандес поблагодарил страну за оказанное доверие защищать ее цвета на мировой арене.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес
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    «Я благодарю Россию! Благодарю за честь защищать ее цвета в составе сборной. Я действительно очень счастлив здесь. Спасибо всем за поддержку, благодарю моих друзей за помощь. Благодарю бога за то, что он привел меня в Россию. Спасибо, Господь! Спасибо, Россия!» — написал футболист на своей страничке в Instagram.

    Напомним, Фернандес родился в Бразилии и даже провел один матч в составе этой национальной команды. В июле 2016 года бразилец получил гражданство РФ.

    Дебют Фернандеса в составе сборной России состоялся осенью 2017 года. В итоге 27-летний защитник попал в состав команды на ЧМ, где он выходил на поле в каждом матче и забил один гол — в 1/4 финала турнира с Хорватией. 0

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