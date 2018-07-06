Уругвай — Франция 0:1 после первого тайма

Сборнаяведет в счете после первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с(1:0).

Матч проходит на стадионе «Нижний Новгород». Главный арбитр встречи — аргентинец Нестор Питана.

С первых минут французы завладели преимуществом и начали давить на соперника, однако до ударов в створ дело не доходило. Самый опасный момент был у Килиана Мбаппе, который пробивал головой после скидки партнера, но мяч прошел гораздо выше ворот.

Уругвайцы действовали на контратаках, но сумели нанести только пару точных, но не очень сильных ударов. Франция вышла вперед на 40-й минуте: Антуан Гизманн подал со штрафного, а Рафаэль Варан точно пробил головой в дальний угол ворот.

Похожий шанс был у сборной Уругвая под занавес тайма, когда Мартин Касерес пробил головой, а Уго Льорис невероятным образом достал мяч в прыжке из нижнего угла ворот.

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