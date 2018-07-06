Муслера не заслуживает критики за свою ошибку, считает Льорис

Голкипер сборной Франции по футболузаявил, что вратарь команды Уругваяне заслуживает критики за ошибку, которую он допустил в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Сборная Уругвая в пятницу в Нижнем Новгороде уступила команде Франции со счетом 0:2 и завершила борьбу на турнире. Второй гол уругвайцы пропустили после ошибки, которую допустил Муслера.

«Эта ошибка не отменяет того, что он один из лучших вратарей в мире. Я его очень уважаю, он фантастически спасал Уругвай на этом турнире и не только.

На этот раз Муслере немного не повезло. Мяч был непростым, такие ошибки, к сожалению, часть игры.

В таких ситуациях, конечно же, за твоей спиной нет никого, кто мог бы подстраховать и исправить твою ошибку.

Фернандо — один из лучших вратарей мира, и он не заслужил серьезной критики», — цитирует Льориса «Р-Спорт». 0