ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо МуслераОшибка Муслеры отправила Уругвай домой, а Францию — в полуфинал
  • 22:54
    • Бельгия выбила Бразилию с ЧМ-2018 и вышла в полуфинал
  • 19:50
    • Буффон стал игроком ПСЖ
  • 18:52
    • Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018
  • 22:03
    • Федерер легко вышел в 1/8 финала Уимблдона
  • 21:58
    • СМИ: Калинич согласовал контракт с «Атлетико»
    Все новости спорта

    Муслера не заслуживает критики за свою ошибку, считает Льорис

    Сборная Франции Футбол Франции Сборная Уругвая Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Голкипер сборной Франции по футболу Уго Льорис заявил, что вратарь команды Уругвая Фернандо Муслера не заслуживает критики за ошибку, которую он допустил в матче 1/4 финала чемпионата мира.

    Уго Льорис
    Уго Льорис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сборная Уругвая в пятницу в Нижнем Новгороде уступила команде Франции со счетом 0:2 и завершила борьбу на турнире. Второй гол уругвайцы пропустили после ошибки, которую допустил Муслера.

    «Эта ошибка не отменяет того, что он один из лучших вратарей в мире. Я его очень уважаю, он фантастически спасал Уругвай на этом турнире и не только.

    На этот раз Муслере немного не повезло. Мяч был непростым, такие ошибки, к сожалению, часть игры.

    В таких ситуациях, конечно же, за твоей спиной нет никого, кто мог бы подстраховать и исправить твою ошибку.

    Фернандо — один из лучших вратарей мира, и он не заслужил серьезной критики», — цитирует Льориса «Р-Спорт». 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • От Кавани до Рохо: символические сборные 1/8 финала ЧМ-2018
  • Вчера в 12:55
    •
  • Прогноз
  • Россия — Хорватия
  • 2,20
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кербер одержит победу на классе
  • Анжелик Кербер — Наоми Осака. Прогноз и ставки
  • 1,89
    •
  • Перебегают ли уставшие англичане мощных шведов?
  • Швеция — Англия. Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Без гола не останется никто
  • Россия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Златко Далич Футбол Топ-3 завышенных коэффициента на матч Россия — ХорватияСовмещаем приятное с полезным 15:570
  • 18:37
    • «Витесс» Слуцкого усилился вратарем «Челси»
  • 18:07
    • Стали известны подробности трансфера Ташаева в «Спартак»
  • 18:50
    • «Локомотив» продлил контракт с защитником
    Серена Уильямс Теннис Уимблдон. Федерер, Макарова и Серена Уильямс — в 1/8 финала, Медведев вылетелОбзор пятого дня соревнований на Уимблдонском турнире 22:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Огонь в Нижнем Новгороде и Казани
  • 4,51
    •
  • 23:14
    • Суарес: Мы отдали все, что у нас было, чтобы воплотить мечту
  • 22:43
    • Франция не ограничится полуфиналом на ЧМ-2018, заявил Погба
  • 22:33
    • Мбаппе: Не стесняюсь амбиций, мы готовы и хотим выиграть ЧМ-2018
    Эден Азар Футбол Сможет ли «золотое поколение» Бельгии добиться исторического результата?Сборная Бельгии на пути к своей мечте встретится со сборной Бразилии 14:450
  • 18:23
    • Кличко-старший и Льюис проведут выставочный бой
  • 17:50
    • Гранквист: Против Кейна будем играть жестко
  • 17:22
    • «Спартак» объявил о подписании Ташаева
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие