Дзюба: Горжусь, что играю в сборной России

Автор гола в ворота команды Испании (1:1, 4:3 — по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018 нападающий сборнойзаявил, что команда смогла пробиться в четвертьфинал за счет самоотверженности, дисциплины и порядка.

«Смогли победить только через такую игру — терпеть и биться, потом боль и судороги. Футбольный бог раньше отворачивался от нас, а сегодня помогал как никогда.

Горжусь, что нахожусь в этой команде, для меня это огромная честь, сегодня все красавцы и мужики. В конце чуть не падали. Верили, что самоотверженность, дисциплина и порядок смогут побить класс», — цитирует официальный сайт ФИФА Дзюбу.

В четвертьфинале национальная команда России сыграет с Хорватией. Матч состоится 7 июля в Сочи. 0