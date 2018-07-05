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    Дзюба: Горжусь, что играю в сборной России

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    Автор гола в ворота команды Испании (1:1, 4:3 — по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018 нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что команда смогла пробиться в четвертьфинал за счет самоотверженности, дисциплины и порядка.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Смогли победить только через такую игру — терпеть и биться, потом боль и судороги. Футбольный бог раньше отворачивался от нас, а сегодня помогал как никогда.

    Горжусь, что нахожусь в этой команде, для меня это огромная честь, сегодня все красавцы и мужики. В конце чуть не падали. Верили, что самоотверженность, дисциплина и порядок смогут побить класс», — цитирует официальный сайт ФИФА Дзюбу.

    В четвертьфинале национальная команда России сыграет с Хорватией. Матч состоится 7 июля в Сочи. 0

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