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    ЧМ-2018. Швеция — Швейцария (обновляется)Фотогалерея: ЧМ-2018. Швеция — Швейцария (обновляется)
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    Швеция и Швейцария играют вничью после первого тайма

    Швеция — Швейцария 0:0 после первого тайма

    В Санкт-Петербурге завершился первый тайм матча 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии.

    Эмиль Форсберг
    Эмиль Форсберг
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    В первые 45 минут игры командам не удалось открыть счет — 0:0.

    Ближе к голу в первом тайме была шведская сборная, однако распечатать ворота соперника Маркусу Бергу, Эмилю Форсбергу и компании не удалось. Пожалуй, лучший момент у Швеции был у Альбина Экдаля на 42-й минуте матча, но он не сумел точно замкнуть навес с правого фланга.

  • ЧМ-2018. Швеция — Швейцария (обновляется)
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    • У швейцарцев неплохой шанс был у Блерима Джемаили, однако не не сумел попасть в створ.

    Напомним, победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем встречи Колумбия — Англия.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

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