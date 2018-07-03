Швеция — Швейцария 0:0 после первого тайма

В Санкт-Петербурге завершился первый тайм матча 1/8 финала между сборнымии Швейцарии.

В первые 45 минут игры командам не удалось открыть счет — 0:0.

Ближе к голу в первом тайме была шведская сборная, однако распечатать ворота соперника Маркусу Бергу, Эмилю Форсбергу и компании не удалось. Пожалуй, лучший момент у Швеции был у Альбина Экдаля на 42-й минуте матча, но он не сумел точно замкнуть навес с правого фланга.

У швейцарцев неплохой шанс был у Блерима Джемаили, однако не не сумел попасть в створ.

Напомним, победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем встречи Колумбия — Англия.

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