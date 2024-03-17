«Голден Стэйт» выиграл у «Лейкерс», Карри набрал 31 очко

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Стефен Карри и Леброн Джеймс Фото: twitter.com/warriors

«Голден Стэйт» одержал выездную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 128:121 (30:36, 37:30, 35:27, 26:28).

Одним из лучших в составе гостей был Стефен Карри, в активе которого 31 очко. Еще 26 очков «Уорриорз» принес Клэй Томпсон.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 41 очко, сделал 9 передач и 8 подборов. Д’Анджело Расселл оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 ассистов.

40 очков Леброна Джеймса в матче с «Голден Стэйт»

«Голден Стейт» занимает девятое место в Западной конференции, «Лейкерс» находятся на десятой строчке.

НБА. Результаты игрового дня

«Хьюстон» — «Кливленд» 117:103 (34:29, 36:25, 28:19, 19:30)

«Индиана» — «Бруклин» 121:100 (25:30, 34:27, 27:21, 35:22)

«Филадельфия» — «Шарлотт» 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27)

«Нью-Орлеан» — «Портленд» 126:107 (36:33, 37:35, 29:24, 24:15)

«Мемфис» — «Оклахома-Сити» 112:118 (27:29, 27:27, 24:35, 34:27)

«Чикаго» — «Вашингтон» 127:98 (32:19, 35:26, 28:24, 32:29)

«Лейкерс» — «Голден Стэйт» 121:128 (36:30, 30:37, 27:35, 28:26)